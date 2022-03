"Es ar viņu vēl necīnītos..." Maiks Taisons brīdina Džošua par revanša cīņu pret Usiku

Taisons, kurš savas karjeras laikā arī nebija no masīvākajiem supersmagā svara bokseriem, norādīja, ka auguma pārsvars cīkstonim nedod priekšrocības.

"Auguma pārsvars neko nenozīmē. Tu paskaties uz statistiku un redzi, ka viens bokseris sver 115 kilogramus, bet otrs - simts. Tomēr vēlmi uzvarēt un apņēmību jau nevar nosvērt. Usika kustības apmānīja Džošua. Es esmu to pieredzējis. Pretinieka kustības ir kā deja, un tu netiec līdzi," norādīja Taisons.

Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu. Savukārt Usikam aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu.