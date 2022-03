Vācija būtiski samazinās Krievijas energoresursu importu

"Pēdējās nedēļās kopīgi ar partneriem mēs esam īstenojuši intensīvus centienus, lai no Krievijas samazinātu fosilo energoresursu importu un paplašinātu mūsu piegāžu bāzi," sacīja Vācijas ekonomikas, enerģētikas un klimata ministrs Roberts Hābeks.

Pirms Maskavas īstenotā iebrukuma Ukrainā trešdaļu no Vācijas naftas importa, 45% no ogļu iegādēm un 55% no gāzes importa nodrošināja Krievija.