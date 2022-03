Ukraina: Okupanti mobilizē spēkus un gatavojas kaujas darbībām

"Runājot vispār par situāciju frontē, pirmkārt, fronte ir milzīga - 1800 kilometru. Pēc stāvokļa uz šodienu, ir samazināta uzbrukuma darbību intensitāte no ienaidnieka puses, bet patiesībā tas gatavojas turpināt šīs darbības. Krievijas armija mobilizē savus spēkus, personālsastāvu," sacīja Maļara.

"No otras puses, sliktā ziņa ir tāda - tā kā viņi to dara, tas nozīmē, ka viņi turpinās uzbrukumu.

Tātad mūsu situācija, neraugoties uz to, ka esam stipri, ir sarežģīta, ir vajadzīgs noteikts laiks un noteiktas pūles no katra no mums. Un mums tas ir jāsaprot," uzsvēra aizsardzības ministra vietniece.