Mūžībā devies kādreizējais Valsts prezidenta Drošības dienesta virsnieks Batirs Jušvajevs. Eksprezidente velta atvadu vārdus

Eksprezidente sociālajā tīklā "Facebook" norāda, ka sestdien, 26. martā, Rīgas Doma baznīcā notika atvadīšanās no Batira Jušvajeva. Viņš bijis Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Saeimas un Valsts prezidenta Drošības dienesta virsnieks, majors.

Eksprezidente raksturo situāciju, kurā Jušvajevs izglāba viņu no indīgas čūskas.

"Bijām Dienvidāfrikā uz ANO rīkotu starptautisku konferenci, un ieradāmies mums ierādītās, it kā jau vietējo drošības spēku pārbaudītās telpās. Batirs vēl sistemātiski visu izstaigāja un pārbaudīja, pacēla līdz zemei garus aizkarus, atrada aiz tiem gulošu indīgu čūsku, un vienā vēsā mierā dabūja to ārā no telpām."