Pārtraukt Mariupoles blokādi bez tankiem un lidmašīnām nav iespējams, paziņo Zelenskis

"Kā man ziņoja, sarunās tika apspriestas arī šis vitāli svarīgās intereses. Tika runāts par to, kas mums patiešām vajadzīgs, kamēr turpinās šis pingpongs - kam un kā mums jānodod lidmašīnas un citi aizsardzības instrumenti. Ukraina nevar notriekt Krievijas raķetes ar bisēm un ložmetējiem, kuru piegādēs ir pārāk daudz, bet pārtraukt Mariupoles blokādi nav iespējams bez pietiekama daudzuma tanku, citas bruņutehnikas un to noteikti nevar bez lidmašīnām, to zina visi Ukrainas aizstāvji. To zina visi Mariupoles aizstāvji. Zina tūkstošiem cilvēku (..), kuri tur mirst blokādē," sacīja Zelenskis videouzrunā, kas ierakstīta sestdienas vakarā.