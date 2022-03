Pie Kongresu nama translē labdarības koncertu "Save Ukraine". Uzstāsies "Prāta vētra", "Monatik" un citi

Mūziķi, mākslinieki, pilsoniskie aktīvisti, viedokļu līderi, aktieri, sportisti un brīvprātīgie no visas pasaules atbalstīs Ukrainu ar koncertu divu stundu garumā, kas tiks pārraidīts vairākos televīzijas kanālos aptuveni 20 valstīs Eiropā un pasaulē, kā arī dažādās straumēšanas platformās un sociālajos tīklos.

Latviju koncertā pārstāvēs grupa "Prāta vētra" un dziedātāja Katrīna Gupalo ar draugiem. Piedalīšanos apstiprinājuši arī tādi mākslinieki kā "Imagine Dragons", "Nothing But Thieves", "Fatboy Slim", Kreigs Deivids, starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāji Salvadors Sobrals un Netta, kā arī ukraiņu mākslinieki "Dakha Brakha", Ruslana, "The Hardkiss", "Go_A", "Monatik", "Alyona Alyona" un citi.