Ukrainai palīdz baltkrievu partizāni, spridzinot dzelzceļa sliedes un rīkojot uzbrukumus infrastruktūrai

Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Alekseja Arestovičs par esošo situāciju stāsta: "Tātad ir mums Krima. Ir pretinieks, kurš no Krimas devies uz Meliotopoli un presē Mariopoli no austrumiem. Pārsviež uz turieni spēkus, izmantojot dzelzceļu. Un vēl ir mēģinājumi vest no Krimas vest uz Hersonu pa dzelzceļu.