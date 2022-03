Sinoptiķi prognozē, kāds laiks gaidāms aprīļa sākumā

Naktī uz pirmdienu no ziemeļiem pastiprināsies ciklona ietekme, nakts pirmajā pusē laiks būs lielākoties mākoņains, valsts austrumu daļā gaidāms sniegs, slapjš sniegs un vietām izveidosies dažus centimetrus bieza sniega sega, tomēr nakts otrajā pusē no rietumiem debesis daudzviet skaidrosies. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni.

Dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas pēcpusdienā, galvenokārt valsts austrumu daļā, nesīs lietu. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, kas nakts otrajā pusē iegriezīsies no rietumiem un, sākot no piekrastes, pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē, bet vēlu vakarā vējš pierims.

Otrdien ciklona ietekme mazināsies. Laiks būs mākoņains, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. No nakts otrās puses no ziemeļiem pietuvosies nokrišņu zona - daudzviet gaidāms slapjš sniegs un sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas no rīta iegriezīsies no ziemeļu puses.