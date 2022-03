Slimnīcā nepārtraukti dzīvo un strādā jau mēnesi: Ukrainas ārstu ikdiena, glābjot bērnu dzīvības

Tikai 40 kilometrus no Krievijas robežas vietējie iedzīvotāji stāsta, ka pilsēta tiek sodīta par tās pretestību Krievijas karaspēkam pirmajās iebrukuma dienās. Tā kā Krievijas karaspēks nespēj iznīcināt Ukrainas karavīrus, Maskava ir vērsusi savu tāldarbības artilēriju pret tādiem civiliedzīvotājiem kā Diāna, kuri tagad piepilda Harkivas slimnīcas gultas vai morgu gaiteņus.

"Dzīve ir pilnībā izmainījusies, viss ir sadalīts laikā pirms un pēc kara. Es neesmu no slimnīcas izgājis ārā 29 dienas," stāsta Diānu ārstējošais bērnu neiroķirurgs Oleksandrs Duhovskis.

Varas iestādes nelabprāt runā par Harkivā nogalināto cilvēku skaitu. Reģiona vadītājs Oļegs Siņegubovs oficiāli norādīja, ka civiliedzīvotāju upuru skaits pārsniedz 100, taču sacīja, ka no rātsnama drupām vien ir izcelti 30 mirušie un patiesībā kopējais bojāgājušo skaits būs ievērojami lielāks.

"Ir vairāk," viņš sacīja intervijā. "Mums ir pieejami oficiāli dati no slimnīcām, taču ir vietas – mājas, dzīvokļi -, kur pēc uzbrukuma ugunsdzēsēji devušies dzēst liesmas, taču līķus nevar aizvest, jo notiek apšaudes."

Slimnīcas cenšas izvairīties no papildu zaudējumiem, it īpaši pēc uzbrukumiem vairāk nekā 40 veselības aprūpes iestādēm visā valstī, tajā skaitā Mariupoles dzemdību namam. Daudzas slimnīcas atsakās no intervijām, baidoties pacientus pakļaut lielākam riskam.