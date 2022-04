"Lāča klātbūtnē droša attāluma nav!" Sociālo tīklu lietotājus satrauc jaunas māmiņas ģimenes fotosesija lāča tuvumā

Kāda influencere savā "Instagram" profilā ievietojusi fotogrāfijas, kurās mežā redzams pastaigājamies lācis. Ģimene ceļa malā gaidīja, kad lācis iznāks ārā no meža, lai varētu dzīvnieku nofotografēt.

Tikmēr kādas "Facebook" domubiedru grupā ievietotos attēlos no šī "Instagram" ieraksta ekrānuzņēmumiem redzams, ka influencere meža malā, ar gaidīto lāci fonā, fotografējusi arī savu dēlu, turklāt - lai reklamētu kādu bērnu apģērbu zīmolu. Par to viedoklis bija vairākiem sociālo tīklu lietotājiem.

Pati influencere sākotnēji uz kritiskajiem komentāriem grupā atbildējusi skaidrojot, ka bērns fotografēts citā meža malā - prom no lāča un ka, vērojot dzīvnieku, viņi ievērojuši drošu attālumu, turklāt atrodoties savā mašīnā. Taču, kādai diskusijas dalībniecei izceļot to, ka, pretēji influenceres apgalvotajam, vienā no fotogrāfijām sievietes vīrs atradies ārpus mašīnas, turot bērnu rokās, turklāt tieši fonā ir redzams lācis, influencere atbildēja, ka lāci tik tiešām tomēr vērojuši blakus mašīnai, nevis tikai iekšā, kā iepriekš bija sacījusi.