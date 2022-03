EK mudina dalībvalstis rīkoties "zelta vīzu" shēmu jautājumā

Šodienas ieteikumā uzsvērts, ka visām dalībvalstīm, kuras joprojām izmanto ieguldītāju pilsonības shēmas, tās nekavējoties jāizbeidz. Šādas shēmas nav saderīgas ar lojālas sadarbības principu un ES līgumos nostiprināto ES pilsonības jēdzienu. EK 2020.gada 20.oktobrī sāka pārkāpumu procedūras pret divām dalībvalstīm saistībā ar to ieguldītāju pilsonības shēmām.

Turklāt EK ir mudinājusi citu dalībvalsti izbeigt savu shēmu. Divas dalībvalstis tikmēr atcēlušas savas shēmas vai pašlaik to dara, attiecīgajām dalībvalstīm būtu jāveic izvērtējumi, lai noteiktu, vai būtu jāatsauc pilsonība, kas iepriekš piešķirta Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņiem, uz kuriem attiecas sankcijas vai kuri būtiski atbalsta karu Ukrainā, norāda EK. Veicot šos izvērtējumus, attiecīgajām dalībvalstīm ir jāņem vērā ES Tiesas noteiktie principi attiecībā uz ES pilsonības zaudēšanu.

Pēc EK paustā, ieguldītāju uzturēšanās shēmas dalībvalstīm un ES kopumā rada drošības, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un korupcijas riskus. Krievijas agresija pret Ukrainu kārtējo reizi izcēlusi šos riskus.

Šodien sniegtajā ieteikumā EK aicina dalībvalstis paredzēt un veikt stingras pārbaudes pirms ieguldītāju uzturēšanās atļaujas izsniegšanas - dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai novērstu to, ka ieguldītāju uzturēšanās shēmas rada drošības, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un korupcijas riskus. Tas ietver uzturēšanās un drošības nosacījumu pārbaužu paredzēšanu un veikšanu pirms šādu uzturēšanās atļauju izsniegšanas un pārbaudi par to, vai uzturēšanās ir pastāvīga.