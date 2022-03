Dabas aizsardzības eksperti pauž satraukumu par lāci Ziemeļvidzemē, kuru cilvēki sākuši piebarot

Piebarojot savvaļas dzīvnieku, tas tiek radināts pie cilvēka klātbūtnes, mazinot tā dabisko instinktu izvairīties no cilvēka klātbūtnes.

"Rezultātā lācis aizvien vairāk samazina distanci starp sevi un cilvēku, kļūst pārdrošāks. Tas vairs necenšas meklēt pats sev barību, bet gan sāk to aizvien neatlaidīgāk pieprasīt no cilvēkiem. No jebkura savā ceļā satikta cilvēka!" teikts DAP paziņojumā.