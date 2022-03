VIDEO ⟩ ReTV: Ventspils ostā krasta stiprinājumos ietriecies prāmis

Ventspilnieks Juris Sviķis, kuram izdevās negadījumu nofilmēt, stāsta, ka, viņaprāt, lielākā kļūda bijusi neizmantot velkoņu pakalpojumus. Ventspils ostas kapteinis skaidro, ka Ventspilī vētras dienās vēja stiprums sasniedzis turpat 27 metrus sekundē, bet negadījuma brīdī datu analīze vēsta, ka vēja stiprums mērāms no 15 līdz 18 metriem sekundē.

Ventspils ostas kapteinis Gunārs Trukšāns: “Atbildība paliek kapteiņa ziņā, tāpēc kapteinis šajā gadījumā ir tas noteicējs. Un viņš var arī, ņemot vērā konkrētos laika apstākļus, pateikt “nē, es no ostas neiešu ārā!”.”

Negadījumā cietušā kuģa īpašnieks ir ar Itālijas reģistrāciju. Prāmji, kas kursē starp Latviju un Zviedriju, ir vieni no lielākajiem Ziemeļvalstu reģionā - 222 metri. Vētras apstākļos esot ieilgusi kuģa pasažieru un pārvadātāju transporta uzņemšana, tāpēc prāmis esot izbraucis nepilnu stundu vēlāk. Tad jau vētra pieņēmusies spēkā. Kapteinis lūdzis pēc velkoņu nodrošinājuma. Īsi pirms izbraukšanas pa ostas vārtiem, pieņemot lēmumu atbrīvoties no priekšgala velkoņa, kuģis zaudējis vadību, kā rezultātā otrs velkonis nav noturējis prāmi. Kuģis ar kravu un pasažieriem ietriecies ostas piestātnē, to bojājot. Cietušo nebija, kapteinis pieņēma lēmumu reisu turpināt virzienā uz Zviedriju.