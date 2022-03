Usika promotieris ieskicē aptuveno laiku un vietu revanša cīņai pret Džošua

Pats Usiks pēc Krievijas noziedzīgā režīma iebrukšanas Ukrainā atgriezās dzimtenē un iestājās valsts bruņotajos spēkos. Tagad viņš ir devies prom no Ukrainas, lai sāktu gatavošanās procesu revanša cīņai pret Džošua.

"Labi, ka Usiks jau ir sācis sagatavošanos. Šobrīd ir diskusijas par Saūda Arābiju. Runājot par norises laiku, šobrīd apsveram jūnija beigas. Daudz būs atkarīgs no tā, cik ātri varēsim parakstīt dokumentus," norādīja Kasjuks.

Usikam savas karjeras laikā ir piedalījies 19 cīņās, uzvarot tās visas. 13 no viņa panākumiem ir bijuši ar nokautu. Savukārt Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu.