Latvijas futbola izlase pārbaudes spēlē uzvar Azerbaidžānu

Piektajā minūtē azerbaidžāņi kļūdījās laukuma vidusdaļā, bumbu ieguva Kristers Tobers un devās tuvāk vārtiem, taču piespēle soda laukumā kādam no uzbrucējiem neizdevās.

Savukārt spēles 13.minūtē pie labas iespēja tika Raimonds Krollis, kurš brīvs saņēma bumbu iepretim vārtiem, tomēr sitiens no 15 metriem sanāca pagalam vājš un vārtsargs bez grūtībām bumbu tvēra.

Mača 16.minūtē pēc Karas Karajeva sitiena no 20 metriem bumba norībināja Šteinbora sargāto vārtu pārliktni, bet nākamo bīstamo uzbrukumu azerbaidžāņi izveidoja 24.minūtē, kad brīvs netālu no vārtiem palika viens no uzbrucējiem, kura sitiens ar galvu lidoja garām mērķim.