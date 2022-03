Portugāles un Polijas futbolisti iekļūst Pasaules kausa finālturnīrā

Vārtus uzvarētāju labā 49.minūtē pēc Jespera Karlstrema pārkāpuma no 11 metru atzīmes guva Roberts Levandovskis, bet 73.minūtē pārsvaru dubultoja Pjotrs Zelinskis - 2:0.

Otrā otrdienas spēlē Portugāle savā laukumā neļāva sagādāt otro pārsteigumu Ziemeļmaķedonijai, pieveikdama to ar 2:0 (1:0).

Finālturnīrā bez mājinieces Kataras vietu no Eiropas komandām jau nodrošinājusi Vācija, Dānija, Francija, Beļģija, Horvātija, Spānija, Serbija, Anglija, Šveice, Nīderlande, Polija un Portugāle, kā arī Brazīlija, Argentīna, Ekvadora un Urugvaja no Dienvidamerikas, Irāna, Dienvidkoreja, Japāna un Saūda Arābija no Āzijas,