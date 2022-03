Brūss Viliss slimības dēļ atvadās no kino karjeras

Brūss Viliss, kurš zināms ar lomām tādās spraiga sižeta filmās kā "Die Hard", The Sixth Sense" un "Pulp Fiction", "ir piedzīvojis dažādas veselības problēmas". Viņam diagnosticēta afāzija, "kas ietekmē viņa kognitīvās spējas".

Afāzija ir iegūts komunikācijas traucējums, kas ietekmē spēju runāt, rakstīt un lasīt, lai gan tā neietekmē intelektu, vēsta Nacionālā afāzijas asociācijas dati. To "vienmēr izraisa smadzeņu ievainojumi", norāda organizācija. Visbiežāk to izraisa insults, taču arī galvas trauma, smadzeņu audzēji vai infekcija var to izraisīt.