"Es nošāvu tavu vīru, jo viņš ir nacists." Izmeklēšanā pirmais izvarošanas gadījums, kurā no Krievijas karavīriem cietusi ukrainiete

Šo pirmdien "The Times" publicēja interviju ar 33 gadus vecu sievieti. Viņa dzīvoja kopā ar savu 35 gadus veco vīru un 4 gadus veco dēlu kādā ciematā pie Kijivas.

Liktenīgajā dienā, 9. martā, viņa kopā ar vīru pamanīja Krievijas karavīru grupu, kas stāvēja ģimenes mājas pagalmā. Viņi ieraudzīja, ka karavīri ir nogalinājuši ģimenes suni. Vēlāk tie, cenšoties atrast benzīnu, pārmeklēja apkārtni, un viens no karavīriem šķietami atvainojās par suņa nogalināšanu.

"Es dzirdēju vienu šāvienu, tad skaņu, atveroties vārtiem, un pēc tam mājā soļus," sieviete stāstīja "The Times".

Ukrainiete stāstīja, ka vakarā bija atgriezies viens no dienas laikā jau satiktajiem karavīriem, kurš, visticamāk, bija grupas komandieris. Viņš nebija ieradies viens pats, bet gan kopā ar vēl vienu vīrieti, kurš sievietei šķita 20 līdz 30 gadus vecs.

"Uzbrucējs draudēja: "Aizveries, citādi es paņemšu tavu bērnu un parādīšu viņam pa visu māju izšķiestas mātes smadzenes," viņa sacīja. "Visu laiku viņi turēja ieroci pie galvas un ņirgājās par mani, sakot: "Kā tu domā, vai viņa to ****? Nogalināsim viņu vai atstāsim dzīvu?""

"The Guardian" citē Vasiļenko:

"Mums ir ziņojumi par sieviešu grupveida izvarošanām. Tās parasti ir sievietes, kuras nevar izkļūt ārā no mājas. Mēs runājam par vecāka gadagājuma pilsonēm,"

Šajā gadījumā cietusī kopā ar savu dēlu, atstājot vīra mirušo ķermeni, spēja aizbēgt prom no mājām. Sieviete nespēj pateikt dēlam, ka viņa tēvs ir miris. "Mēs nevaram viņu apglabāt, mēs nevaram nokļūt ciematā, jo tas joprojām ir okupēts," skaidro cietusī.

Sieviete nezina, vai viņa kādreiz spēs atgriezties savās mājās, pat ja ciems no okupantu karaspēka tiktu atbrīvots. "Atmiņas ir smagas," viņa noteic "The Times". "Es nezinu, kā pēc notikušā spēšu dzīvot, bet joprojām apzinos, ka vīrs mums uzcēla šo māju. Es nekad nevarētu sevi piespiest to pārdot."