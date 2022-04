Kas zināms par diktatora Lukašenko iespējamo pēcteci - "Baltkrievijas princi" Nikolaju

Pēc dzemdībām dēls esot viņai atņemts, un nav zināms, vai Nikolajs sazinās ar māti. Taču pēc Postojalko nāves 2007. gadā Irina tika atlaista no prezidenta administrācijas Republikas slimnīcas galvenās ārstes amata, un pats Lukašenko par viņas darbu izteicās negatīvi.

Publiski Nikolajs pirmo reizi parādījās 2008. gadā, kad viņam bija tikai četri gadi. Iespējams, tas bija stratēģisks lēmums, jo tā Lukašenko varēja veidot ģimenisku tēlu - tēvs, kurš mīloši rūpējas par dēlu. Ilgu laiku neviens nezināja, vai zēns tiešām ir Lukašenko dēls. Baltkrievijas prese izvairās apspriest Nikolaja dzimšanu, jo Lukašenko joprojām bija laulībā ar sievu, no kuras viņam ir abi vecākie dēli.

Pēc tam, kad Nikolajs pirmo reizi parādījās sabiedrībā 2008. gadā, viņš kļuva par neatņemamu Lukašenko tēla sastāvdaļu. Nikolajs tēvam devās līdzi visur, un viņš ir ticies ar vairākiem valstu līderiem, to skaitā Putinu un Obamu. Viņš devies arī uz dažādiem militārajiem pasākumiem un ticies arī ar pāvestu.

Sondra Smita-Adkoka, bērnu konsultāciju speciāliste no Floridas Universitātes, vērtē, ka Nikolajs ir neapzināti kļuvis par Lukašenko instrumentu, lai sasniegtu politiskos mērķus, un ir redzams, ka bērns tiek izolēts no savam vecumam atbilstošām darbībām. Viņa izdevumam "RFE/RL" stāstīja, kā Nikolajs palīdz diktatora tēlam: "Viņš ir kā vairogs, un šāda bērna izmantošana, viņu ieraujot tēva pasaulē un izolējot no jebkādām citām attiecībām, man šķiet skumja. Redzu, ka viņš izmanto bērnu, lai sevi aizsargātu, viņš droši vien ir nobijies."