Krievu karavīru pastrādātie dzimumnoziegumi kopš 2014. gada

apmēram 61% no sievietēm, kas izdzīvojušas pēc seksuāla rakstura uzbrukumiem, bijušas jaunas, vientuļas vai atraitnes, savukārt apsūdzētie bijuši puiši spēka gados, kuru identitāte cietušajām nebija zināma.

Nelegālie aizturēšanas centri bija viena no biežāk sastopamajām seksuālās vardarbības noziegumu vietām. Saskaņā ar Austrumukrainas Pilsonisko iniciatīvu centra un Starptautiskās cilvēktiesību federācijas datiem seksuālā vardarbība, visticamāk, notikusi 42 no 200 šādām zināmām iestādēm.

Apsūdzēta par "spiegošanu" Ukrainas labā, tāpēc tikusi seksuāli izmantota

"Viņi mani atveda pie viena no apsargiem. Es dusmojos un jautāju: "Kas tas ir? Vai tas ir kāds joks? Tur nav iespējams palikt,"" kādai Ukrainas nevalstiskajai organizācijai stāstīja 40 gadus vecā sieviete.

Natālija divus gadus Doneckā pavadīja gūstā. Pēc atbrīvošanas Natālija pastāstīja par piedzīvotajiem notikumiem Ukrainas varas iestādēm, kuras lietu pret Krievijas karavīriem nesāka. "Kā man paskaidroja prokurore, to nekādi nevar pierādīt," viņa stāstīja.

Natālijas stāstu dokumentēja pētnieki no Austrumukrainas Pilsonisko iniciatīvu centra. Kādā 2017. gada pētījumā, kas balstīts uz gandrīz 300 intervijām ar sievietēm un vīriešiem, organizācija sacīja, ka katrs ceturtais upuris ziņoja par seksuālas vardarbības gadījumiem, ko pastrādājuši Krievijas karavīri.

Tika izģērbta un fotografēta

"Tikai tie, kas to ir piedzīvojuši, var saprast tos, kas to ir piedzīvojuši," sacīja ukrainiete Valentīna Bučoka, kuru separātisti Doneckā sagrāba 2017. gada februārī.

Es tiku izģērbta un nofotografēta, tiklīdz tiku saņemta gūstā. Turpat birojā. Viņi tikai izbaudīja to, ka viņiem ir vara un viņi var darīt visu, ko vēlas ar cilvēku," viņa stāstīja.

"Es negribēju, lai kāds man pievērstu uzmanību kā sievietei"

Viņa tika pakļauta garāmgājēju vardarbībai, tostarp spērieniem, un viens no tiem tika dokumentēts fotogrāfijā, kas kļuva populāra.

"Krievu karavīri mani izvaroja, kamēr mans dēls raudāja"

Atsaucoties uz portāla "Business Insider" publicēto informāciju, 29. martā izdevums "The Times of London" publicēja interviju ar anonīmu sievieti. Intervijā vēstīts, ka viņai ir 33 gadi un viņa dzīvoja kopā ar savu 35 gadus veco vīru un četrus gadus veco dēlu netālu no Ševčenkoves ciema pie Ukrainas galvaspilsētas Kijivas.