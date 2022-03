UFC čempions Adesanja: Ik pa laikam gribu sajust to, ka miršu

Izraels Adesanja viennozīmīgi ir viena no kolorītākajām personām UFC organizācijā. Lai gan Nigērijā dzimušais jaunzēlandietis ir arī viens no, ja ne pats tehniskākais UFC cīkstonis stājā, viņš bieži sev uzmanību pievērš arī ar darbībām un izteikumiem ārpus oktagon.

"Es jau to vairākkārt esmu teicis, kad beigšu cīnīties un man būs ģimene, vismaz vairākas reizes gadā gribēšu izdarīt kaut ko tādu, lai sajustu to, ka miršu. Es vienkārši jūtu, ka man ir kaut kas jādara. Varētu teikt, ka nedaudz esmu atkarīgs no adrenalīna. Man ir jādara kas tāds, kas nomierina šo zvēru manī," sacīja Adesanja.