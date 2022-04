Eiroparlamenta prezidente sola "oficiālu un ātru" Ukrainas atzīšanu par ES kandidātvalsti

Metsola atzīmēja, ka Krievijas uzbrukums Ukrainai "nozīmē, ka Krievija ir pārkāpusi mieru un pārkāpusi pasaules kārtību". "Putins neatkāpsies no tā. Mums vajag vairāk sankciju, viņiem ir jāatbild par to, ko izdarījuši šeit Ukrainā!" viņa uzsvēra.

"Otra lieta, ko gribu apsolīt. Eiropas Savienība atzīst Ukrainas eiropeiskās ambīcijas un tiekšanos būt par kandidātvalsti uzņemšanai ES. Un es stāvu šeit jūsu visu priekšā, lai jūs varētu paļauties uz mani, lai jūs varētu paļauties uz Eiropas Parlamentu jūsu valsts atbalstīšanā šī mērķa sasniegšanai. Mēs jūs nepiekrāpsim! Mēs zinām, ka jūs to izdarīsiet. Mēs zinām, ka Ukraina skatās uz Eiropas Savienību kā uz to, kur tā tiecas nonākt. (..) nav šaubu par Ukrainas eiropeisko nākotni," sacīja Metsola.

"Krīzes brīdī mums jāatceras, ka enerģija vienmēr bijusi politiska lieta. Krievija to ļoti labi saprata daudzu gadu garumā, bet arī jūs to sapratāt, un Eiropa to saprata. Eiropai jāseko gāzes nulles iepirkumiem no Krievijas. Tas, protams, ir ambiciozs mērķis, bet tas ir nepieciešams, jo mums nevajag ar Krievijas energoresursu patērēšanu finansēt to, ko dara Krievija. Es ceru, ka, pateicoties mūsu centieniem, mēs to ātri izdarīsim," sacīja Metsola.