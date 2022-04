Karš un arvien pieaugošie aizsardzības budžeti veicina militāro preču deficītu Ukrainā

Bet ministrija militāras nozīmes preces komplektējusi arī sadarbībā ar ziedot.lv, izmantojot Latvijas iedzīvotāju saziedoto. Ukrainas armijai aizgājusi aptuveni puse no septiņiem miljoniem saziedotās naudas. "Ja mums ir zaļā gaisma no Aizsardzības ministrijas, tad mēs apmaksājam rēķinus, bet paši ar piegādi tieši nenodarbojamies. To nodrošina Latvijas Aizsardzības ministrija vai Ukrainas vēstniecība Latvijā un saņēmējs. Tad otrā pusē ir attiecīgi Nacionālā gvarde, vai armija, vai noteiktas teritoriālās aizsardzības vienības," skaidroja ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

Viss sagādātais nonāk noliktavā Polijā, no kuras to izņem Ukrainas armija. Taču šāda veida preces nevar nodot konkrētai vienībai vai pat cilvēkiem, ja būtu tāda vēlme. Aizsardzības ministrija no savas puses neredz iespēju sarūpēt ekipējumu brīvprātīgajiem tieši no Latvijas.