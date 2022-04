Zināms, kuri dalībnieki LTV valdes konkursā palika aiz strīpas

Arī sabiedriskās televīzijas nosaukšana par "valsts televīziju" – atsevišķu politiķu iecienīts paņēmiens LTV kritizēšanai – un ne pārāk veiksmīgie Strautmanes mēģinājumi šo it kā pārteikšanos labot, izraisīja zālē neapmierinātu murdoņu. Vēlāk Strautmane "De Facto" pauda, ka darbinieku uzticību varot iegūt tikai laika periodā, pierādot sevi ar darbiem.

Strautmane, kas tagad strādā privātajā sektorā, 2014. gada pavasarī tika atlaista no VNĪ valdes priekšsēdētājas amata saistībā ar iepriekšējā gadā notikušo Rīgas pils ugunsgrēku, bet pirms diviem gadiem viņu uz dažiem mēnešiem iecēla par Rīgas domes komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieci. LTV valdes konkursa trešajā kārtā viņa bija palikusi vienīgā kandidāte uz finansista pozīciju. "De Facto" zināms, ka konkursa komisijā apspriesta arī iecere šai sadaļā sludināt atkārtotu konkursu, tomēr vairākums nosliecās Strautmani tomēr virzīt.

Uz abām pārējām pozīcijām LTV valdē pēdējā kārtā konkurence bija. Tagadējā valdes locekļa Ivara Priedes konkurents uz valdes priekšsēdētāja amatu bija komerctelevīziju laukā ilgi strādājušais Kaspars Ozoliņš – to viņš pats apstiprināja “de facto”. Savukārt bijušais LTV vadītājs Ivars Belte "De Facto" atklāja, ka sākotnēji bija pieteicies gan uz valdes priekšsēdētāja, gan uz valdes locekļa programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos vietu, bet prioritāte viņam bijusi otrā pozīcija.

Neminot kandidātu vārdus, LŽA pārstāve Arta Ģiga piekrita komentēt konkursa iznākumu: "Tā izvēle ir starp to, vai atstāt procesu, kāds tas ir šobrīd televīzijā un varbūt kaut ko tur nedaudz pamainīt, vai izšķirties par lielākām, radikālākām pārmaiņām. Bet teikt, ka kāda no tām izvēlēm ir nepareiza, arī nevar. Jo, ja tas tā būtu, ka kaut kas no tām izvēlēm ir nepareizs, nominācijas komisija viņu nebūtu virzījusi. Tie cilvēki bija tuvu punktos, ļoti tuvu. Tur katram bija kaut kāda bišķiņ labāka īpašība vai kaut kas, kas līdz galam nebija. Nu 100% perfekts nebija neviens, bet viņi visi bija samērā līdzīgi."