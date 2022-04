Zemessardzē mēneša laikā pieteikušies 2200 brīvprātīgo

"Tāda palieka no padomju laikiem, kad visu tā kā nogrūž uz valdības pleciem un paši tad var sēdēt mājā un neko nedarīt. Šāda situācija vairs nepieļauj sēdēt mājās un nepiedalīties. Jāpiedalās cik nu vien var. Kā prot. Neko daudz jau es neprotu militārā sfērā, bet tad jau redzēs," viņš piebilda.

Zemessarga zvērestu jau nodevis scenārists un režisors Normunds Pucis. Viņš par stāšanos zemessardzē domājis jau no 2014.gadā, pēc Krievijas iebrukuma sākuma. Pieteicies janvārī, kad Krievija vēl maskēja iebrukuma gatavošanu ar militārajām mācībām.

Tik lielam brīvprātīgo skaitam armija nebija gatava. Šaurā vieta ir atzinumu saņemšana no narkologa un psihiatra.

"Mēs ļoti esam nākuši pretī maksimāli mūsu kapacitātei, mums ir jānodrošina pamatdarbs – ārstniecība. Līdz ar to visiem ārstiem ir atsevišķi savs darbs un atzinumu sniegšana ir tikai kā papildus darbs. Diemžēl arī ārsti ir kovid situācijā cietuši, prombūtnē visu laiku ir kāds no personāla, līdz ar to mēs esam ierobežoti. Cik mēs varām, tik mēs darām," sacīja Neperte.