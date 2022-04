Aiz Maltas kompānijas "Digital International Limited" stāv Andris Šķēle, norāda prokuratūra

Tiesībsargi uzskata, ka firma tika izmantota kā mākslīgi izveidots starpnieks un no Latvijas aizskaitītajai naudai uzlika arestu. Atgūt iesaldētos trīs miljonus iepriekš centies Maltas kompānijas likumīgais pārstāvis zvērināts advokāts Roberts Priede. Otrajā krimināllietā tiesā Priede parādījās kā apsūdzētā Šķēles aizstāvis.

Jaunizveidotajai Ekonomisko lietu tiesai šis bija viens no pirmajiem spriedumiem kādā no krāpšanas lietām. Tiesnesis Kaspars Vecozols attaisnojošo spriedumu preses konferencē pamatoja ar diviem pretrunīgiem argumentiem. Kompānija "Tet" nekad sevi par cietušo šajā lietā neatzina. Un to var saprast, jo uz apsūdzēto sola sēž četri tās bijušie un esošie darbinieki. Jautājumus par zaudējumiem tiesa var izspriest arī bez cietušā, tomēr šoreiz tiesnesis nostājās apsūdzēto pusē.