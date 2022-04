Pandēmijas laikā mediķi ir tie, kuri atrodas frontes pirmajās līnijās, cīnoties par cilvēku dzīvībām. "Apollo" noslēdz interviju ciklu "Pandēmijas ēnā. No šūpuļa līdz kapam", kur dažādu medicīnas jomu pārstāvji stāsta par saskari ar pandēmiju gan darbā, gan personīgajā dzīvē.

"Jūs gribat tās šaubas kliedēt, un tad jūs esat spiests mājās lasīt, šķirstīt interneta vietnes, domāt par to - mazāk domāt par saviem kaķiem (..) - vairāk domāt par darba lietām."

Sperga uzskata, ka sabiedrībā nevalda pietiekama izpratne par patoloģiju un patologa darbu. Ārsts to sauc par "neredzamo" medicīnas nozari, kuras svarīgumu pamatā apzinās tikai paši mediķi.

Portāls "Apollo" iepriekš ziņoja par Ministru kabineta 22. martā pieņemtajiem Covid-19 ierobežojumu atcelšanas pasākumiem, kuri stājās spēkā no 1. aprīļa. Tāpat arī 1. aprīlī tika ziņots, ka iepriekšējā dienā pirmo reizi kopš janvāra sākuma darba dienā reģistrēto jauno Covid-19 gadījumu skaits nepārsniedza 2000.

Sperga intervijā stāsta, ka, lai gan statistiski saslimstība ar Covid-19 ir mazinājusies, taču mirstība joprojām ir salīdzinoši augsta. To ietekmē tas, ka pacienti, kuri miruši no šīs slimības, ar to ir inficējušies jau sen. Ārsts skaidro, ka slimības negatīvā ietekme uz organismu parādās tikai pēc kāda laika.