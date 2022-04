29 gadus vecās ukrainietes Ļubovas stāsts: viņu izvaroja nedēļu no vietas un tad nošāva viņas māti

"Vakar saņēmu ziņu no tās sievietes, kuru meklēju visās Harkivas grupās. Mana Ļuba. Cilvēks, ar kuru mēs komunicējam jau 10 gadus. Viņas stāsts ir viens no daudziem. Viņas stāsts ir viens no tiem, kas iznīcina no iekšpuses. Es rakstu un jūtu viņas nepanesamās sāpes," teikts Veras ierakstā.