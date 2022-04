Paliks atmiņā mūžīgi! Piecas neaizmirstamākās Zodiaka zīmes

Vēži mīl vairāk spēcīgāk nekā visi citi Zodiaka pārstāvji. Tam savukārt var būt gan pozitīvas, gan negatīvas sekas. No vienas puses, Vēzim būs grūti atrast citu cilvēku, kurš viņu mīlētu tikpat stipri. Taču, no otras puses, Vēža klātbūtnē ir iespējams justies apspiestam, jo attiecībās parādījās īpašniecisks raksturs, kad viņam šķita, ka tu sāc attālināties no viņa.