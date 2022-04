"Viņi šāva pakausī vai sirdī." Bučas slaktiņa aculiecinieks par slepkavošanu

Kijivas apgabala Bučā okupantu karaspēks ienāca 2. martā. "Mēs ar vairākiem draugiem atradāmies netālu no teritoriālās aizsardzības štāba. Visiem, kam nebija ieroču, tika pavēlēts slēpties bumbu patvertnē netālu no bāzes. To aizsargāja divas durvis.