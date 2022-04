Kariņš: Neviens Latvijas uzņēmums nemaksās par dabasgāzi Krievijas rubļos

LETA jau rakstīja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstījis dekrētu, kas paredz no 1.aprīļa samaksu par dabasgāzi no valstīm, kuras Krievija uzskata par nedraudzīgām, pieņemt tikai rubļos.

Tikmēr AS "Latvijas gāze" paziņojusi, ka analizē Krievijas paziņotās norēķinu metodes par gāzi maiņu no eiro uz rubļiem gan no juridiskā, gan arī no koncerna biznesa interešu viedokļa, bet pirmšķietami šāda norēķinu kārtība formāli nepārkāpj sankciju režīmu un ir iespējama.