ReTV: Piensaimnieki bažīgi par nākotni un cenām

Automatizēt govju kūti var tikai paplašinoties, atzīst vidēji lielas apmēram 160 govju lielas saimniecības īpašnieks Lauris Ikaunieks. Turklāt - to viņš nevis pārņēma no vecākiem, bet iegādājās. Viņa pieredze ir skarbāka.

“Ja jauns cilvēks grib iegādāties jau reāli strādājošu biznesu, bankas to negribēja kreditēt, pieprasot nesamērīgi lielus nodrošinājumus. Tad - par ko var būt runa? Kāda paaudžu nomaiņa?”

Lauris min, ka nereti jaunieši nobīstas no smagā darba, ar ko lopkopībā tomēr jāsaskaras vairāk nekā, piemēram, graudkopībā. Tāpat vēl pirms pāris gadiem mazās saimniecības pašas biežāk kļuva par pārstrādātājiem. “Zemnieku saeimas” lopkopības eksperts Raimonds Jakovickis ReTV saka: “Ja ir, kas mazo saimniecību pārņems, tad bieži vien pārņēmējs izvēlas neturpināt darbu lopkopībā, bet izvēlās citu nozari, piemēram, graudkopību, kur ir mazāks roku darbs un lielāki ienākumi.”

Mazajām saimniecībām nereti grūtāk pielāgoties jaunajai lauksaimniecības politikai, prasībām, vērtē eksperts Raimonds Jakovickis. “Ja saimniecība atrodas tuvāk pilsētām, ciematiem, tad arī nereti tiek no saimniecībām saņemtas sūdzības par smakām. Par kūts mēslu nepareizu uzglabāšanu, pat par kūtsmēslu savlaicīgu neiestrādi.”

Vienlaikus nozares speciālistu uzsver, lai gan dzīvnieku un saimniecību skaits krities, ne saražotā piena daudzums. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes loceklis Guntis Gūtmanis ReTV saka: “Ne vienmēr lielāks izslaukums dod lielāku peļņu. Tas svarīgais ir izrēķināt, cik izmaksā tai gotiņai iedotā barība pret to, cik daudz mēs izslaucam, kā mēs to varam pārdot. Manuprāt, tas ir viens no mītiem - jo lielāks, jo labāks. Tā nav vienmēr. Pamatā ir jābūt rēķināšanai.”