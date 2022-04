"Tu esi vai nu pret, vai ar ļaunumu." Baiba Sipeniece-Gavare nav mainījusi attieksmi pret "Prāta vētru" un Intaru Busuli

Baiba Sipeniece-Gavare skaidroja, ka 2014. gadā, kad Krievija okupēja Krimu, Donbasu un Lugansku, visa pasaule sapratusi, ka Krievija ir valsts, no kuras maksimāli jānorobežojas. Arī Latvija skaidri un gaiši paudusi savu nostāju, kā arī ieviesa sankcijas, tomēr, viņasprāt, daži mākslinieki nolēma ignorēt okupācijas faktu.

Strādāju šajā jomā jau 30 gadus, tālab man ir draugi arī Ukrainā un Krievijā. Lūk, krievu kolēģi zināja teikt – ir dota pavēle no augšas, ka izklaides projektos vajag iesaistīt māksliniekus no ārzemēm, īpaši no tām, kuras uzlikušas sankcijas, tādējādi ieņirdzot visiem sejā: "Skat, kā darbojas jūsu sankcijas!" Un tādi mākslinieki atradās, turklāt talantīgi.