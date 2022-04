Aizsardzības ministrs: Krievijas robežas pilnīga slēgšana ir apsverama

Ieroču sistēmu jautājumā būtiskākā ir pretgaisa aizsardzība un krasta aizsardzība - raķešu sistēmas, kā arī raķešu artilērija. "Ja runājam par pēdējo, mēs paši gatavojamies to iegādāties - trīs Baltijas valstis. Kamēr mēs paši raķešu artilēriju neesam iegādājušies, mēs piedāvājam ASV to pārcelt no Vācijas uz Latviju. Tai ir distances ierobežojumi un tā diezin vai ir izmantojama Vācijā, jo neviens jau pāri Polijai šaut netaisās. Līdz ar to būtu prātīgi šo raķešu artilēriju uzreiz uzstādīt šeit, nevis gaidīt kaut kādu hipotētisko krīzi, lai tad to vestu šurp," informējis politiķis.