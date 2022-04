Bučas ielās līķi atradās jau marta vidū, pirms Krievijas karaspēks atstāja pilsētu, vēsta laikraksts

Civiliedzīvotāju līķi Kijivas piepilsētas Bučas ielās atradās jau marta vidū, proti, kad apkaimi vēl kontrolēja Krievijas karaspēks, secinājuši izdevuma "The New York Times" (NYT) žurnālisti, kuri analizējuši video un satelīta attēlus no Ukrainas.