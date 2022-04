Ukrainā šodien plānoti septiņi humānie koridori

Ar privāto transportu varēs izbraukt arī no Berdjanskas uz Zaporižju. No Manhušas uz Berdjansku dosies septiņi autobusi Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas pavadībā, lai evakuētu cilvēkus uz Zaporižju. Savukārt kontrolpunktā Vasilivkā 15 autobusi gaida atļauju iebraukt, lai evakuētu cilvēkus no Berdjanskas. Pēc šīs autobusu kolonnas izbraukšanas no Zaporižjas plānots nosūtīt papildu autobusus maršrutā uz Berdjansku.