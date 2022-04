Paziņoti iekārojamākie darba devēji Latvijā

Savukārt tituls "Gada izaugsme 2021" tika piešķirts informācijas tehnoloģiju uzņēmumam SIA "TestDevLab", kas, pirmo reizi iekļūstot labāko Latvijas darba devēju sarakstā, ieņēma 14. vietu.

Par iekārojamāko darbavietu valsts pārvaldē tika atzīta Bērnu klīniskā universitātes slimnīca.

Tāpat tika noteiktas pieprasītākās darbavietas biznesa sektoros, kur balsošanai tika piedāvāti pēc noteiktiem kritērijiem atlasīti uzņēmumi.

Par labāko darba devēju finanšu sektorā jau devīto gadu pēc kārtas atzīta AS "Swedbank", tādējādi iegūstot divus titulus. AS "SEB banka" saglabājusi otro pozīciju, bet šīs kategorijas jaunpienācējs apdrošināšanas AS "Balta" ierindojas trešajā vietā.

Top darba devējs transporta un loģistikas sektorā arī 2021.gadā bija aviokompānija "airBaltic", otro vietu ieguva sūtījumu piegādes uzņēmums SIA "DPD Latvija", bet trešajā vietā, pirmo reizi iekļūstot labāko trijniekā, ir sūtījumu piegādes kompānija SIA "Omniva".

Savukārt tirdzniecības sektorā top darba devēja titulu ieguva jaunpienācējs, mazumtirdzniecības tīkls SIA "Lidl Latvija", kas iepriekšējo gadu šīs kategorijas līderi, degvielas un citu preču tirgotāju SIA "Circle K Latvia" atstāja otrajā pozīcijā, bet mazumtirdzniecības tīkls SIA "Rimi Latvia" ieguva trešo vietu.

Labākā darba devēja titulu informācijas tehnoloģijas (IT) un telekomunikāciju sektorā saglabāja SIA "Latvijas Mobilais telefons", otro vietu ieguva uzņēmums SIA "Bite Latvija", bet šīs kategorijas trešais populārākais darba devējs bija "Accenture" Latvijas filiāle.

Par top darba devēju ražošanas sektorā pirmo reizi kļuva kosmētikas uzņēmums AS "Madara Cosmetics", otro vietu izdevies nosargāt zāļu ražotājam AS "Grindeks", bet trešajā vietā, zaudējot šīs kategorijas līdera pozīciju, bija energokompānija AS "Latvenergo".

Tāpat kā 2020.gadā, arī pērn sabiedriskās ēdināšanas sektorā par labāko atzīta AS "Lido". Savukārt par labāko darba vietu starptautisko biznesa pakalpojumu sektorā atzīta SIA "Circle K Business Centre".

Aptaujā tika noskaidroti arī iekārojamākie darba devēji reģionos, un Kurzemē labāko darba devēju titulu ieguva tekstilmateriālu ražotāja SIA LSEZ "Lauma Fabrics", Zemgalē - AS "Dobeles dzirnavnieks", Vidzemē jau astoto gadu pēc kārtas - AS "Cēsu alus", bet Latgalē - AS "Latvijas maiznieks".