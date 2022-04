"Riga FC" apspēlē Jūrmalas "Spartaka" futbolistus

Spēles 58.minūtē Viljams Dāvis Veisbuks meistarīgi atvairīja no tāluma sisto bumbu, rīdzinieki ar atkārtotu mēģinājumu ieraidīja to tīklā, taču aizmugures situācijas dēļ rezultāts palika nemainīgs. Tomēr 69.minūtē "Riga" panāca 2:0 - pēc Gabriela Ramusa piespēles sitienu no labās puses izpildīja Raivis Andris Jurkovskis, bumbai no Denisa Meļņika rikošetā nonākot vārtos.