Darbību sāk labdarības interneta veikals "latvijapalidz.lv" Ukrainas atbalstam

Šobrīd labdarības veikalā www.lavijapalidz.lv ir pieejamas šādu Latvijas uzņēmumu preces: SIA “Gemoss”, SIA “Felici”, SIA “Rāmkalni”, SIA “Kronis”, SIA “Chocolette confectionary”, SIA “Rūdolfs”, AS “Cēsu Alus”, SIA “MILZU!”’ un SIA “Dimdiņi”. Jau tuvākajā laikā būs pieejama arī SIA “Venden” un AS “Rīgas Dzirnavnieks” produkcija. Aicinām arī citus Latvijas uzņēmumus, kuri ir gatavi daļu no savas produkcijas ziedot labdarībai par ziedojuma cenām (pašizmaksu vai zem tās), piedalīties labdarības veikalā. Šobrīd pieejami tikai pārtikas produkti, bet plānots ietvert arī situācijai atbilstošas nepārtikas preces. Tāpat aicināti pieteikties pārvadātāji, kuri gatavi par ziedojuma cenām nodrošināt pārvadājumus. Kontaktinformācija intereses gadījumā: LatvijaPalidz@ltrk.lv.