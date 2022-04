Krievijai neizdosies noslēpt savus noziegumus Ukrainā, norāda Zelenskis

"Šķiet, ka Krievijas vadībā tiešām ir nobijušies, ka pasaules dusmas par Bučā redzēto atkārtosies pēc redzētā citās pilsētās, no kurām mēs noteikti padzīsim okupantus," sacīja prezidents.

Viņš piebilda, ka Krievijas karavīri ir mainījuši taktiku un tagad cenšas aizvākt no ielām un pagrabiem viņu nogalināto ukraiņu līķus.

"Ja pasaule ir sākusi diskusiju par to, vai ir pieļaujams saukt par genocīdu to, ko Krievijas karavīri izdarījuši Ukrainas teritorijā, tad patiesības meklēšanu jau ir neiespējami apturēt. To nekādi nevar pagriezt atpakaļ," sacīja Zelenskis.