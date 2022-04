Sankciju jautājumā Latvijas interesēs nav nodarīt sev lielāku kaitējumu nekā Krievijai, uzskata Dzintars

Saeimas deputāta ieskatā Latvija kā Eiropas robežvalsts ar Krieviju un Baltkrieviju vistiešākā veidā apzinās to, ka Ukraina patlaban ir kā miesassargs, kas metas priekšā lodēm, sargājot arī Eiropu. Līdz ar to Latvija kā neviens cits ir motivēta būt kā Ukrainas lobijs Eiropā, uzstājot uz iespējami stingrākām sankcijām, ko Ukrainas puse arī, šķiet, novērtē.

NA pilnībā atbalsta tēzi, ka ir jāatsakās no Krievijas gāzes tik ātri, cik vien to saprātīgi iespējams izdarīt. Dzintars atgādināja, ka patlaban Eiropas Savienībā šāda iespēja tiekot skatīta trīs gadu griezumā, savukārt Latvijas interesēs nebūtu vienai pašai atteikties no Krievijas gāzes, jo tādējādi kaimiņvalstij netiktu nodarīts liels kaitējums, bet Latvija pati sev radītu problēmas. Dzintars prognozē, ka kopīga atteikšanās no Krievijas gāzes Eiropas Savienībā varētu notikt ātrāk nekā trīs gadu laikā, taču šajā procesā ir daudzi nezināmie, piemēram, iespējas ceturtajā ceturksnī pieteikties uz Klaipēdas gāzes krājumiem, infrastruktūras attīstības iespējas utt.