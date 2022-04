Eiropas Parlaments prasa pilnu embargo Krievijas naftai, oglēm, kodoldegvielai un gāzei

Tam jānāk kopā ar plānu, ar kuru īstermiņā nodrošināt Eiropas Savienības ( ES ) energoapgādi, kā arī pakāpeniskiem pasākumiem "sankciju atcelšanai gadījumā, ja Krievija veic pasākumus, lai atjaunotu Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās, un pilnībā izved savu karaspēku no Ukrainas teritorijas".

Tagad prioritātei ir jābūt spēkā esošo sankciju pilnīgai un efektīvai īstenošanai visā ES un ar ES starptautisko sabiedroto palīdzību, saka EP deputāti. Viņi aicina ES vadītājus un citu valstu vadītājus izslēgt Krieviju no G20 un citām daudzpusējām sadarbības organizācijām, piemēram, ANO Cilvēktiesību padomes, Interpola, Pasaules Tirdzniecības organizācijas, UNESCO un citām, kas "būtu svarīgs apliecinājums tam, ka starptautiskā sabiedrība neatgriezīsies pie tādām attiecībām ar agresoru valsti, kādas bija ierastas".

Lai palielinātu sankciju efektivitāti, EP aicina izslēgt no SWIFT sistēmas Krievijas bankas un aizliegumu ES teritoriālajos ūdeņos ienākt un piestāt ES ostās visiem ar Krieviju saistītiem kuģiem. Viņi prasa arī aizliegt kravu autopārvadājumus no Krievijas un Baltkrievijas teritorijas un uz to un konfiscēt visus aktīvus, kas "pieder Krievijas amatpersonām vai oligarhiem, kuri saistīti ar Putina režīmu, viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem un aizsegpersonām".