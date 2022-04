Nākamnedēļ gaiss varētu iesilt līdz +20 grādiem, prognozē sinoptiķis

"Nākamnedēļ Eiropā gaidāmas būtiskas izmaiņas gaisa masu cirkulācijā. Arktiskās gaisa masas no Baltijas un lielas daļas Skandināvijas tiks aizspiestas prom, to vietā pie mums ieplūdīs gaiss no Eiropas centrālās un dienvidu daļas, kas loģiski būs arī krietni vien siltākas."

"Gribu atgādināt, ka pat ļoti siltās un saulainās pavasara dienās, ja temperatūra iekšzemē, tālāk no jūras, sasniedz +20 grādus, piekrastē dzīvojošajiem ir jāskatās prognozes, jo var gadīties, ka vējš iegriežas no jūras puses. Tie procesi bieži vien ir ļoti lokāli, skarot tikai ļoti šauru piekrastes zonu, dažus kilometrus no jūras. Vējš no jūras aukstajiem ūdeņiem nes arī krietni vēsāku gaisu.