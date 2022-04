"Meduza" publicēti drona video pierāda, ka Bučas civiliedzīvotāji nogalināti krievu okupācijas laikā

Šos video medijam "Meduza" nodeva baltkrievu izlūks Sergejs Korotkihs no bataljona "Azov", kas karo par Ukrainu.

"Šajos ierakstos var redzēt nogalināto līķus Jablonskas ielā, kā arī vairākās kaimiņu ielās Bučā. Mēs veicām līķu atrašanās vietas ģeolokāciju, un tā pilnībā sakrita ar līķu lokāciju, kuri tika atrasti 2022. gada 1. un 2. aprīlī pēc Krievijas karaspēka atkāpšanās no pilsētas (..) Ir svarīgi atzīmēt, ka visi bojāgājušie, kas nofilmēti no gaisa, guļ ne vienkārši tajās pašās vietās, bet arī tajās pašās pozās, kā uzfilmēts no zemes. Vairākos video blakus līķiem (dažu desmitu vai dažu simtu metru attālumā) var ieraudzīt militāro tehniku, kas līdzīga tehnikai, kāda ir Krievijas desanta daļu bruņojumā (iespējams, tās ir desanta kaujas mašīnas un desanta bruņutransportieri)," ziņoja "Meduza".