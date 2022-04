Uz mitrās un baltās Jahidnes skolas pagraba sienas stāv piestiprināts kalendārs, kurā veiktas atzīmes ar sarkanu krītu. Tajā iekrāsoti datumi no 5. marta līdz 2. aprīlim - tos ciemata iedzīvotāji nekad neaizmirsīs, ziņo raidsabiedrība BBC.

Jahidne ir neliels ciemats, kas atrodas 140 kilometru uz ziemeļrietumiem no Ukrainas galvaspilsētas Kijivas, pie Černihivas. Ciemats ir tuvu Baltkrievijas un Krievijas robežai un aptuveni mēnesi bija okupēts.

Viens no viņiem bija 60 gadus vecais Mikola Klimčuks. Viņš kopā ar BBC devās uz skolas pagrabstāvu un atsauca atmiņā piedzīvotās briesmas.

Vīrietis stāsta, ka neesot bijis iespējams pakustēties, neuzminot kādam citam uz kājas. Starp pagrabā ieslodzītajiem bija arī aptuveni 40-50 bērnu, bet jaunākajam no viņiem bija vien divi mēneši.

Krievijas spēki ātri tika cauri tādiem maziem ciematiem kā Jahidne, kad viņi sāka uzbrukumu Černihivai. Uz vairākām nedēļām Černihiva, kurā mitinās aptuveni 300 000 iedzīvotāju, tika noslēgta, jo to bombardēja un ielenca Krievijas spēki. Viņi iznīcināja tiltu, kas veda uz Kijivu, liedzot Černihivas iedzīvotājiem pamest pilsētu.

"Tur nebija vietas. Mēs dzīvojām sēdus. Mēs gulējām sēdus vai negulējām vispār. Apkārt visu laiku skanēja šāvieni, un to nevarēja izturēt," atminējās jauniete.

Dzīvošana kopā ar mirušajiem

Lielākā daļa no mirušajiem bijuši seniori. Nav zināms, no kā viņi miruši, bet Mikola uzskata, ka daži nomiruši skābekļa trūkuma dēļ.

Kad cilvēks nomira, nebija iespējams to uzreiz aizvākt. Krievijas karavīri to nepieļāva. Tāpat to nebija iespējams izdarīt tāpēc, ka ārpusē notika kaujas.