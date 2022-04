Aptauja: Vairums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras

Analizējot datus pēc respondentu vecuma, redzams, ka kopumā optimistiskāk uz šī brīža situāciju raugās jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem - viņu vidū 76% respondentu snieguši atbildi, ka sliktākais Covid-19 posms ir aiz muguras, kamēr citās vecuma grupās šis rādītājs svārstās no 68% līdz 75%. Salīdzinoši pesimistiskāki ir gados vecāki cilvēki, kuru vidū 18% sliecas domāt, ka sliktākais pandēmijas laiks vēl nav aiz muguras, kamēr citās vecuma grupās šis rādītājs ir no 8% līdz 14%.