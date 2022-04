"Viņas galva bija pazudusi." Ukrainiete par liktenīgo sprādzienu un atrašanos okupantu gūstā

Devītajā dienā kopš kara sākuma Ukrainā Viktorija kopā ar vīru Petro beidzot bija nolēmuši bēgt no Černihivas, kas atrodas valsts ziemeļos. Viņi gribēja pasargāt bērnus. Divpadsmitgadīgā Veronika bija Viktorijas meita no pirmās laulības. Viņas otrā meita Varvara ir tikai gadu veca.

Viņi paņēma nepieciešamās lietas un devās prom no ģimenes mājām. Pametuši pilsētas nomali, viņi devās uz dienvidiem, netālu no Jahidne ciema, taču akmeņi aizšķērsoja viņiem ceļu. Petro apstājās, izkāpa no automašīnas un sāka vilkt akmeņus nost no ceļa.