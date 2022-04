Arestovičs: Jau notiek Krievijas uzbrukuma Donbasā pirmais posms

Krievija mēģina Donbasā uzbrukt vienlaicīgi no ziemeļiem un dienvidiem, Arestovičs teicis intervijā Markam Feiginam, piebilstot, ka "pašlaik visi gaida otro ešelonu. Otrajā ešelonā ir desmit bataljona taktiskās grupas, kuras pārbrauc no Tālajiem Austrumiem, 5.armija un tie, kurus izveda no ziemeļiem un no mums - Kijivas, Černihibas un Sumiem".