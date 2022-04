Raidījums: Blakus lidostai "Rīga" strādā uzņēmēji, kas ražo militāro tehniku Krievijā

2018. gadā uz to iedvesmoja Somijas pieredze un tas, ka salas apbūvējušais Pāvels Meļņikovs bija sapircis īpašumus arī Latvijas pierobežā. Latvijas deputāti saprata, ka nezina, kas notiek stratēģiski svarīgās Latvijas vietās. Nacionālās apvienības un Jaunās konservatīvās partijas parlamentārieši uzdeva Saeimas Analītiskajam dienestam izpētīt problēmu. Dienests izvirzīja trīs scenārijus, kā turpmāk rīkoties - nedarīt neko, kontrolēt visus darījumus vai kontrolēt tikai to īpašumu pārdošanu, kas atrodas stratēģiski svarīgās vietās. Izvēlējās mēreno variantu.

Šī gada sākumā jaunais regulējums sāka darboties. Tas prasa saņemt Aizsardzības ministrijas atļauju darījumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem. Šo aizsargjoslu platums variē no 25 līdz 600 metriem. Bija plānots, ka atļauju būtu jāsaņem arī no Iekšlietu ministrijas iestādēm, bet ministrija no tā atteicās. Tagad atsevišķi deputāti pieļauj, ka regulējumu vajadzēs padarīt stingrāku.