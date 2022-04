Naudas problēmas, strīdi un Covid-19 pabalsts. Kas notiek ar "Maskavas namu" Rīgā?

Tieslietu ministrs šonedēļ paziņoja, ka Latvija Ukrainā sāktā kara dēļ iesaldējusi Rīgā strādājošā Maskavas nama aktīvus. "Nekā personīga" zināms, ka iestādes bankas kontā aizliegts izmantot no Maskavas pašvaldības saņemto naudu. Bet pavisam nesen Latvijas varas iestādes bija pretimnākošas par vienu no Krievijas propagandas centriem dēvētā Maskavas nama atbalstīšanā - VID četriem tā darbiniekiem no Latvijas valsts budžeta divus mēnešus izmaksājis tā saucamo Covid-19 atbalsta naudu, ziņo TV3 raidījums "Nekā personīga".